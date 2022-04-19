Зеленский: Российские войска начали битву за Донбасс

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала битву за Донбасс, передает "Украинская правда".

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились: значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться. Мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно", – сказал Зеленский в своем новом видеообращении.

По его словам, российские военные пытаются атаковать на востоке и юге Украины намного продуманнее, чем раньше, ищут слабые места, чтобы зайти туда основными силами.

Ранее украинский президент заявил, что они не намерены отказываться от восточной части своих территорий, чтобы завершить войну с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965695-zelenskiy-rossiyskie-voyska-nachali-bitvu-za-donbass/