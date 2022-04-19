США запретят испытания противоспутникового оружия

Камала Харрис. Фото: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

Вице-президент США Камала Харрис во время выступления на военно-воздушной базе Ванденберг в Калифорнии сообщила, что они обязались не проводить испытания противоспутниковых ракет прямого взлета. Сообщение опубликовали на сайте Белого дома.

Харрис призвала и другие страны взять на себя такое же обязательство и приложить совместные усилия в этом направлении, "чтобы сделать это нормой".

Данное обязательство способствует устранению одной из главных угроз "безопасности и устойчивости космоса".

"Уничтожение космических объектов с помощью испытаний противоспутниковой ракеты прямого взлета является безрассудным и безответственным. Долгоживущий мусор, образовавшийся в результате этих испытаний, теперь угрожает спутникам и другим космическим объектам <...> и увеличивает риск для космонавтов в космосе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это также способствует "интересам национальной безопасности США и защищает долгосрочные интересы США".

Как пишет CNBC, противоспутниковые испытания провели четыре страны в мире - США, Россия, Индия и Китай. Штаты сделали это в последний раз в 2008 году. Тогда была запущена модифицированная ракета SM-3, которая поразила неисправный спутник USA-193.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965687-ssha-zapretyat-ispytaniya-protivosputnikovogo-oruzhiya/