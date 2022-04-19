США назвали следующей целью санкций ВПК России

Уолли Адейемо. Кадр из видео: YouTube/Sen Sheldon White House

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил на минувшем брифинге, что следующая цель Штатов - санкции против военно-промышленного комплекса России. Стенограмма выступления доступна на сайте ведомства.

По словам чиновника, США будут и дальше вводить санкции против России, пока продолжаются военные действия в Украине.

"Следующим этапом нашей работы будет разбор российской военной машины по частям, включая ограничения на военно-промышленный комплекс и его цепочки поставок", - сказал Адейемо.

Он добавил, что вопреки ожиданиям российского правительства война в Украине длится дольше.

"Российским вооруженным силам потребуется пополнить запасы и перестроиться. Чтобы этого не произошло, мы продолжаем наши усилия по использованию санкций и экспортного контроля, чтобы лишить Россию критически важных ресурсов", - сказал Адейемо.

Замминистра экономики США отметил, что сейчас самое время максимально скоординировать совместные с другими странами действия.

Ранее Макрон заявил, что сегодня, 19 апреля, обсудит с Байденом будущие санкции против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965663-ssha-nazvali-sleduyuschey-tselyu-sanktsiy-vpk-rossii/