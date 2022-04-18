Глава МИД Турции заявил, что ООН не способна решать мировые конфликты

Мевлют Чавушоглу. Кадр из видео: YouTube/Mevlüt Çavušoglu

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в турецком городе Синоп заявил, что ООН не способна решать мировые конфликты и нуждается в реформе, передает Страна.ua.

"Система международной безопасности, система ООН не способна решать конфликты, сложные вопросы. Мы видим это на примере Украины, видели это на примере пандемии коронавируса. Необходимы реформы, но Турция не будет сидеть сложа руки, ждать, когда они произойдут", - сказал Чавушоглу.

По его словам, позиция Турции в отношении украинско-российского конфликта основана на взвешенном подходе и справедливости. Поэтому Анкару воспринимают как посредника и в Киеве, и в Москве.

Ранее очередные переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле. Правительство Турции изначально заявило, что придерживается дипломатического разрешения конфликта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965481-glava-mid-turtsii-zayavil-chto-oon-ne-sposobna-reshat-mirovye-konflikty/