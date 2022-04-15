Представители ЕС отложили обсуждение эмбарго на российскую нефть из-за выборов во Франции

Эммануэль Макрон. Кадр из видео: Youtube/Emmanuel Macron

Страны Евросоюза пока не будут обсуждать эмбарго на российскую нефть, чтобы это не сказалось на результатах президентских выборов во Франции, передает The New York Times.

Представители стран ЕС планируют разработать поэтапный отказ от российской нефти. Но обсуждение касательно эмбарго на нефть из России пока отложили.

Чиновники опасаются, что публичное обсуждение данного вопроса повлечет за собой скачок цен во Франции. Это, в свою очередь, скажется на результатах выборов. То есть оппонент действующего президента Франции Макрона Марин Ле Пен может набрать на этом фоне больше голосов. А шансы Макрона на повторный срок сократятся.

Как пишет газета, обсуждение эмбарго начнется после второго тура выборов во Франции 24 апреля.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля. После подсчета голосов победу одержал действующий глава Эммануэль Макрон с показателем в 27,84% голосов. Следом за ним расположилась Марин Ле Пен с 23,15%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965184-predstaviteli-es-otlozhili-obsuzhdenie-embargo-na-rossiyskuyu-neft-iz-za-vyborov-vo-frantsii/