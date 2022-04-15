Великобритания заморозила активы двух деловых партнеров Абрамовича на 10 млрд фунтов

Флаг Великобритании. Фото: pexels.com

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило на официальном сайте, что ввело санкции против двух бизнес-партнеров Абрамовича и заморозило их активы на 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Правительство Великобритании наложило санкции на Евгения Тененбаума и Давида Давидовича. Последнему запрещен выезд из страны.

Таким образом, количество попавших под британские санкции российских олигархов и членов их семей достигло 106 человек.

Кроме того, замораживание активов на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов в этот раз стало рекордным в истории Великобритании. Такая мера была введена, чтобы помешать вывести деньги в Россию.

"Нацеливаемся на круг людей, наиболее близких к Кремлю. Мы будем продолжать санкции, пока Путин не потерпит неудачу в Украине. Ничто и никто не остается без внимания", - сказала глава британского МИД Лиз Трасс.

Ранее британское правительство расширило санкции, в санкционный список вошли еще 206 физических и юридических лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965166-velikobritaniya-zamorozila-aktivy-dvuh-delovyh-partnerov-abramovicha-na-10-mlrd-funtov/