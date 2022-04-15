СМИ: В Киеве прогремели мощные взрывы (видео)

В Киеве прогремели взрывы. Фото: скриншот с видео

Депутат Верховной Рады Украины Леся Василенко сообщила, что в Киеве прогремели "один за другим" три мощных взрыва.

Как написала в Twitter Леся Василенко, депутат Верховной Рады Украины, в Киеве объявлена воздушная тревога.

Telegram-канал Mash пишет, что часть Киева осталась без электричества из-за мощных взрывов в городе.

По их данным, взрывы прогремели в Харькове и Херсоне, а также произошел пожар на нефтебазе в Ивано-Франковске.

Как сообщает Telegram-канал "Українські Новини", в Киеве и частично в области слышны взрывы. По словам очевидцев, они видели вспышки.

Telegram-канал Readovka пишет, что жители Киевской области напуганы, так как они находятся под интенсивными обстрелами.

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Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия нанесет удары по украинским центрам принятия решений, если армия Украины продолжит попытки диверсий на российской территории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965151-smi-v-kieve-progremeli-moschnye-vzryvy-video/