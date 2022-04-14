ЕКА отказалось от участия в российской лунной программе

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Европейское космическое агентство (ЕКА) на официальном сайте сообщило, что приняло решение отказаться от российской лунной программы из-за войны в Украине.

"ЕКА прекратит совместную деятельность с Россией по Луне-25, -26 и -27. Как и в случае с ExoMars, российская агрессия против Украины и введенные в связи с этим санкции представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным осуществление ЕКА запланированного сотрудничества на Луне", - сказано в сообщении.

Роскосмос сообщил в Telegram, что отказ европейских коллег от сотрудничества никак не скажется на реализации проекта "Луна-25".

В ближайшие годы ими планируются три лунные миссии - "Луна-25", "Луна-26", "Луна-27". На первой не будет европейской навигационной посадочной камеры, а на третьей - их буровой установки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964998-eka-otkazalos-ot-uchastiya-v-rossiyskoy-lunnoy-programme/