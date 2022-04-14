Генсек ООН предрек нищету и голод для 1,7 млрд человек из-за войны в Украине

Антониу Гутерриш. Фото: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в статье для USA Today заявил, что война в Украине может обернуться гуманитарной катастрофой не только для украинцев, но и для всего мира.

Более трети пшеницы из России и Украины импортируется в 45 наименее развитых стран. Эти государства производят около 30 процентов мирового производства пшеницы и ячменя.

Война способствует росту цен, нарушает цепочки поставок. Вдобавок многие из наименее развитых стран все еще не могут оправиться после пандемии.

"За пределами Украины, далеко за пределами внимания средств массовой информации, война стала тихой атакой на развивающийся мир. Этот кризис может ввергнуть до 1,7 млрд человек - более одной пятой человечества - в нищету, нужду и голод в масштабах, невиданных десятилетиями", - пишет Гутерриш.

Генсек ООН призвал завершить войну в Украине и попросил остальных поддержать их призыв к миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964979-gensek-oon-guterrish-predrek-nischetu-i-golod-dlya-17-mlrd-chelovek-iz-za-voyny-v-ukraine/