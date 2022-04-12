Хорватия выслала 18 российских дипломатов

Флаг Хорватии. Иллюстративное фото: Pexels

Хорватия сообщает о высылке 18 российских дипломатов и шести сотрудников административно-технического персонала из страны, передает портал Jutarnji.

"18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) Посольства Российской Федерации в Республике Хорватии покинули Республику Хорватия", - сказано в сообщении.

Ранее соседняя Словения выслала 33 российских дипломата из страны.

Правительство Хорватии выразило решительный протест войне в Украине и призвала Россию прекратить военные действия в этой стране.

"Российская сторона вновь призвала к безотлагательному прекращению боевых действий и выводу российских войск со всей территории Украины", - гласит сообщение.

Ранее Франция объявила шестерых дипломатов из России персонами нон грата. Так же в отношении восьмерых сотрудников диппредставительства поступила Япония.

Выслали российских дипломатов Польша, Германия, Франция, Италия, Испания и другие страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964676-horvatiya-vyslala-18-rossiyskih-diplomatov/