Следующий этап войны в Украине будет "более кровавым" и масштабным, заявили в НАТО

Мирча Джоанэ. Кадр из видео: YouTube/George Buhnici

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что война в Украине в скором времени перейдет на новый этап, который окажется более масштабным и кровавым, передает Digi24.

"Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны. Очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого, на гораздо более широкой территории, как на востоке, в Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя", - сказал Джоанэ.

Джоанэ не исключил того, что будут многочисленные жертвы среди мирного населения.

Поэтому страны НАТО продолжают снабжать Украину оружием, чтобы та смогла противостоять на поле боя.

В альянсе также предполагают, что война продлится долго.

Джоанэ отметил, что пока нет свидетельств того, что Китай оказывает поддержку России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964696-sleduyuschiy-etap-voyny-v-ukraine-budet-bolee-krovavym-i-masshtabnym-zayavili-v-nato/