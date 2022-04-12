Франция объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата

Флаг Франции. Фото: pexels.com

Шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата во Франции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость.

Как пишет Le Parisien, деятельность этих шести российских дипломатов "противоречила национальным интересам" Франции.

"Поздравляем агентов Гендирекции внутренней безопасности Франции (DGSI), которые препятствовали работе сети российских тайных агентов, действовавших против наших интересов. Задействованные агенты должны будут покинуть территорию страны. В тени DGSI наблюдает за нашими фундаментальными интересами", - написал глава МИД Франции Жеральд Дарманин.

Новость прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

"МИДу Франции я скажу: если бы вы хоть раз за восемь лет увязали бы исполнение Киевом Минских соглашений даже с риском введения санкций, то добились бы мира и стабильности в Европе", - сказала она.

Несколько дней назад Япония объявила восьмерых дипломатов из России персонами нон грата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964591-frantsiya-obyavila-shesteryh-rossiyskih-diplomatov-personami-non-grata/