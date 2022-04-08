Япония объявила восьмерых российских дипломатов персонами нон грата

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Правительство Японии заявило, что намерено постепенно снижать импорт российского угля, чтобы в конечном итоге отказаться от него. Также они решили выслать российских дипломатов, объявив их персонами нон-грата, передает Fuji TV.

Ранее пока другие европейские государства высылали российских дипломатов, японское правительство относилось к этому с опаской. Но после событий в Буче, которые шокировали международное сообщество, их мнение изменилось.

Стало известно, что Япония объявила персонами нон грата восьмерых дипломатов из России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона даст на это "соответствующий ответ", передает РИА Новости.

"Россия даст соответствующий ответ",- сказала она.

Ранее Япония утверждала, что высылка российских дипломатов значительно усложнит их работу в Москве. К тому же, Токио никогда не прибегал к таким мерам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964181-yaponiya-obyavila-vosmeryh-rossiyskih-diplomatov-personami-non-grata/