Сообщения о возможном применении химического оружия в Мариуполе изучают в мире

Мариуполь. Фото: Maximilian Clarke/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Российские военные, возможно, использовали химическое оружие неизвестного происхождения в Мариуполе.

Как пишет "Голос Америки", информация о возможном использовании Россией химоружия остается неподтвержденной из-за отсутствия независимых наблюдателей в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что российские военные могут использовать химическое оружие в Мариуполе, передает УНИАН.

"Со стороны оккупантов прозвучало новое заявление, которое свидетельствует о подготовке ими нового этапа террора против Украины и наших защитников. Один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут использовать химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это максимально серьезно", – сказал украинский лидер.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в Twitter, что они с партнерами выясняют детали произошедшего.

"Появились сообщения об использовании российскими войсками химического оружия против жителей Мариуполя. Мы и наши партнеры срочно проверяем детали произошедшего", – написала министр иностранных дел.

Трасс отметила, что "любое применение подобного оружия будет бездушной эскалацией этого конфликта и ответственность за это будет нести Путин и его режим".

Спикер Пентагона Джон Кирби прокомментировал возможное применение Россией химического оружия, передает CNBC.

"Нам известно о сообщениях в социальных сетях, которые утверждают, что российские войска использовали потенциальный химический боеприпас в Мариуполе. Пока мы не можем это подтвердить и будем продолжать внимательно следить за ситуацией", – сказал он.

По его словам, сообщения, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают их опасения по поводу того, что Россия может использовать в Украине различные средства подавления беспорядков, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами.

Ранее сообщалось, что российские военные вырыли траншеи в запретной зоне недалеко от Чернобыля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964614-soobscheniya-o-vozmozhnom-primenenii-himicheskogo-oruzhiya-v-mariupole-izuchayut-v-mire/