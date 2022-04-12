США и Индия призвали к прекращению боевых действий в Украине

Раджнатх Сингх, Субраманьям Джайшанкар, Энтони Блинкен, Ллойд Остин. Фото: mea.gov.in

Министры иностранных дел и обороны Индии и США призвали прекратить боевые действия на территории Украины. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в формате "2+2".

Отмечается, что главы МИД и минобороны двух стран осудили гибель мирных жителей во время боевых действий в Украине.

"Министры рассмотрели взаимные усилия по реагированию на обострение гуманитарного кризиса в Украине и оценили его более широкие последствия. Они призвали к немедленному прекращению боевых действий. Министры однозначно осудили гибель мирных жителей. Они подчеркнули, что современный мировой порядок строится на Уставе ООН, уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности всех государств", – говорится в заявлении.

Встреча министров в формате "2+2" прошла в Вашингтоне. В ней приняли участие глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и министр обороны Раджнатх Сингх, министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал другие страны отказываться от закупки вооружения из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964603-ssha-i-indiya-prizvali-k-prekrascheniyu-boevyh-deystviy-v-ukraine/