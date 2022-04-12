Промышленник из Германии назвал причину бесполезности санкций против России

Вольфганг Айзенберг. Кадр из видео: YouTube/Stift

Глава химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen в Германии заявил, что санкции против России будут бесполезны, так как сейчас в них не участвует большая часть стран мира, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава предприятия Вольфганг Айзенберг выступил против введения эмбарго на поставки российского газа. По его мнению, это никак не повлияет на Россию, а лишь усугубит положение в самой Германии.

"Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго", - сказал Айзенберг.

Он отметил, что негативные последствия затронут и его предприятие. Leuchtstoffwerk Breitungen может остаться без света. А производство, соответственно, и рабочие места вынуждены будут сократиться.

Ранее Европарламент призвал запретить поставки нефти и газа из России. Однако пока конкретных решений принято не было. Вопрос, по словам главы дипломатии ЕС Борреля, обсуждается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964567-promyshlennik-iz-germanii-nazval-prichinu-bespoleznosti-sanktsiy-protiv-rossii/