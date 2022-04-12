Блинкен призвал другие страны избегать сделок по покупке российского вооружения

Энтони Блинкен. Кадр из видео: Youtube/US Department of State

На пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен призвал другие страны отказываться от закупки вооружения из России. Видеозапись с конференции доступна на YouTube.

"Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения. Из-за того, что они (Россия) делают в Украине", - сказал Блинкен.

Ранее США выделили Украине тысячи комплексов Javelin и Stinger, тысячи единиц противотанковых систем, а также 50 млн патронов и другое оружие. Всего Штаты пообещали выделить украинской стороне 13,6 млрд долларов в качестве военной помощи.

В начале апреля правительство Соединенных Штатов решило ввести санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Меры также коснулись дочерей Путина, дочери и супруги главы МИД России Лаврова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964565-blinken-prizval-drugie-strany-izbegat-sdelok-po-pokupke-rossiyskogo-vooruzheniya/