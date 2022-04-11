Дипсоветник Зеленского назвал сроки вступления Украины в ЕС

Игорь Жовква. Кадр из видео: YouTube/Европейская Правда

Дипломатический советник президента Украины Зеленского Игорь Жовква в интервью Европейской Правде предположил, что вступление страны в состав ЕС состоится в ближайшие годы.

"Наше вступление в ЕС точно будет в течение ближайших лет", - сказал ответственный за евроинтеграцию Жовква.

Однако, по его словам, не все страны Евросоюза готовы к вступлению Украины. Но при этом еще ни одна страна не выразила протест. К тому же, переговоры дают результаты.

"К сожалению, не все страны одинаково думают, но точно можно говорить, что ни одна страна ЕС не против. И каждая страна имеет положительную динамику по отношению к вступлению Украины. Хотя скорость этой динамики разная", - пояснил он.

По словам Жовквы, вступление Украины в ЕС не должно затянуться на пять или 10 лет. Это может произойти в ближайшие годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964495-dipsovetnik-zelenskogo-nazval-sroki-vstupleniya-ukrainy-v-es/