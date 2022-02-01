Зеленский приказал увеличить армию Украины на 100 тысяч человек

Владимир Зеленский. Фото: Serhat Cagdas/Anadolu Agency via Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности армии страны на 100 тысяч человек в течение трех лет.

Согласно указу Зеленского, в Вооруженных силах Украины будет создано еще 20 новых бригад, численность военных должна быть увеличена на 100 тысяч человек за три года, срок службы контрактников будет продлен. Кроме того, президент Украины отметил, что военнослужащим поднимут зарплаты и выдадут жилье, передает Страна.ua.

"Этот указ не потому, что скоро война. Это я говорю для всех. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир, мир в Украине", – цитирует Зеленского УНИАН.

Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за слухов о вторжении России. По его словам, эти "риски" существуют не один день, и больше они не стали. Он также призвал украинцев "выдохнуть и успокоиться", а СМИ быть средствами массовой информации, а не массовой истерии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954065-zelenskiy-prikazal-uvelichit-armiyu-ukrainy-na-100-tysyach-chelovek/