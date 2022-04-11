Встреча Путина и канцлера Австрии Нехаммера состоится в закрытом формате

Карл Нехаммер. Фото: Joe Klamar/AFP/Getty Images

На предстоящей встрече Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера пресса присутствовать не будет. Также по итогам беседы двух глав не состоится и пресс-конференция, передает РИА Новости.

"Визит согласован таким образом, что будет исключительно беседа один на один, никаких СМИ и после никаких мероприятий с прессой", - сказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Предстоящую встречу Шалленберг назвал шансом для решения ситуации в Украине. Переговоры Путина и Нехаммера состоятся в понедельник, 11 апреля.

В субботу канцлер Австрии посетил Киев, где встретился с Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Виталием Кличко.

О том, что встреча Нехаммера и Путина состоится в закрытом формате, подтвердил пресс-секретарь Кремля Песков.

"Разговор будет идти о ситуации вокруг Украины. Все остальные вопросы лучше адресовать австрийской стороне", - сказал он.

Песков также подтвердил, что закрытый формат переговоров - инициатива австрийской стороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964484-vstrecha-putina-i-kantslera-avstrii-nehammera-sostoitsya-v-zakrytom-formate/