Встреча Путина и канцлера Австрии Нехаммера состоится в закрытом формате
На предстоящей встрече Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера пресса присутствовать не будет. Также по итогам беседы двух глав не состоится и пресс-конференция, передает РИА Новости.
"Визит согласован таким образом, что будет исключительно беседа один на один, никаких СМИ и после никаких мероприятий с прессой", - сказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.
Предстоящую встречу Шалленберг назвал шансом для решения ситуации в Украине. Переговоры Путина и Нехаммера состоятся в понедельник, 11 апреля.
В субботу канцлер Австрии посетил Киев, где встретился с Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Виталием Кличко.
О том, что встреча Нехаммера и Путина состоится в закрытом формате, подтвердил пресс-секретарь Кремля Песков.
"Разговор будет идти о ситуации вокруг Украины. Все остальные вопросы лучше адресовать австрийской стороне", - сказал он.
Песков также подтвердил, что закрытый формат переговоров - инициатива австрийской стороны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964484-vstrecha-putina-i-kantslera-avstrii-nehammera-sostoitsya-v-zakrytom-formate/