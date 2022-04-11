Более 4,5 млн граждан покинули Украину с начала войны

Украинские беженцы в Польше. Фото: Angel Garcia/Bloomberg via Getty Images

Согласно данным сайта Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с начала боевых действий 24 февраля покинули свыше 4,5 млн граждан. Наибольшее их количество осталось в Польше.

Более 2,5 млн украинцев переселились в Польшу.

В Румынию прибыли 686 тысяч, в Венгрию - 419 тысяч, а в Россию уехали 404 тысячи украинцев.

Следом расположились Словакия и Беларусь. В эти страны уехало из Украины по 314 тысяч и 19 тысяч человек соответственно.

"Еще 113 тысяч человек переехали в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской областей в период с 21 по 23 февраля", - говорится на сайте.

В первой половине марта заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предположила, что в будущем количество бежавших из Украины достигнет четырех миллионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964369-bolee-45-mln-grazhdan-pokinuli-ukrainu-s-nachala-voyny/