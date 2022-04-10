Папа Римский призвал к "пасхальному перемирию" в Украине

Папа Римский Франциск. Фото: Filippo Monteforte/ Getty Images

Папа Римский Франциск использовал свое обращение в Вербное воскресенье, чтобы призвать к "пасхальному перемирию" в Украине. Понтифик выступил на площади Святого Петра перед верующими.

Как пишет Euronews, это была первая месса Вербного воскресенья с участием публики с начала пандемии коронавируса.

Франциск призвал встретить католическую Пасху с миром в Украине.

"Сложите оружие, начните пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить бои, нет. Перемирие для того, чтобы прийти к миру путем настоящих переговоров, с готовностью также пойти на некоторые жертвы ради блага народа", - сказал Папа Римский.

Ожидается, что 15 апреля понтифик также впервые после начала пандемии совершит Крестный ход у стен Колизея. 17 апреля католики всего мира отметят Пасху.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964340-papa-rimskiy-prizval-k-pashalnomu-peremiriyu-v-ukraine/