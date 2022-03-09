США заявили, что количество беженцев из Украины может в будущем достичь четырех миллионов

Виктория Нуланд. Кадр из видео: YouTube/Now This News

Число украинских беженцев может увеличиться в два раза. Об этом во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

Слушания состоялись 8 марта.

Как заявила Нуланд, большое количество украинцев бегут в страны Евросоюза. И их число в будущем может увеличиться в два раза.

"К сожалению, при том что сейчас уже два миллиона беженцев, это, возможно, даже меньше половины от того, что мы еще увидим", - сказала Нуланд.

Согласно данным на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 8 марта 2022 года, количество украинских беженцев составило более двух миллионов человек.

1,2 млн расположились в Польше, 210 тыс. - в странах ЕС.

Также большое количество украинцев бежали в Венгрию, Словакию, Молдову, Румынию, Россию и Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959805-ssha-zayavili-chto-kolichestvo-bezhentsev-iz-ukrainy-mozhet-v-buduschem-dostich-chetyreh-millionov/