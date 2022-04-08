США передадут Украине тысячи комплексов Javelin и Stinger, а Канада выделит 1,5 млрд долларов

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Министерство обороны США на сайте объявило о передаче Украине в качестве военной помощи тысячи комплексов Javelin и Stinger, а также тысячи единиц противотанковых систем и другое оружие.

С начала войны в Украине Соединенные Штаты к этому времени выделили уже 1,7 млрд долларов.

В полный список вооружений, доставленных в Украину от США вошли более 1400 зенитных комплексов Stinger, свыше пяти тысяч противотанковых комплексов Javelin, более семи тысяч других противотанковых систем, сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade.

Помимо этого:

- более семи тысяч единиц стрелкового оружия;

- 50 млн патронов;

- 45 тысяч комплектов бронежилетов и касок;

- ракетные системы с лазерным наведением;

- беспилотные воздушные системы Puma;

- четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами;

- четыра противоминометные радиолокационные системы;

- бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;

- приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;

А также тактические защищенные системы связи, услуги коммерческих спутниковых снимков, защитное снаряжение и медицинскую помощь.

Отмечается, что еще не все в данном списке было доставлено.

Всего США пообещали выделить Украине 13,6 млрд долларов.

Тем временем в Канаде сообщили, что выделят Украине 1,5 млрд долларов.

"Несколько минут назад министр финансов Христя Фриланд подала федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 млн долларов в 2033-23 годах для предоставления дальнейшей военной помощи Украине и до одного млрд долларов новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами до их победы", - пишет депутат канадского парламента Иван Бейкер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964096-ssha-peredadut-ukraine-tysyachi-kompleksov-javelin-i-stinger-a-kanada-vydelit-15-mlrd-dollarov/