США выделят Украине помощь в размере 13,6 млрд долларов

Флаг Украины. Фото: Valentin Semenov/EyeEm via Getty Images

В Сенате США проголосовали за принятие законопроекта о государственном финансировании, который также включает в себя помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов, передает CNN.

Окончательный результат голосования составил 68 к 31.

Законопроект был принят в среду вечером. Ожидается, что он будет отправлен на подпись президенту Байдену.

13,6 млрд долларов будут выделены Украине на гуманитарную, экономическую и оборонную помощь.

Помимо финансовой помощи законопроект включает в себя положение о применении санкций.

Ранее правительство Соединенных Штатов решило запретить импорт нефти и газа из России. Решение поддержали обе партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960191-ssha-vydelyat-ukraine-pomosch-v-razmere-136-mlrd-dollarov/