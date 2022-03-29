Австралия запретила въезд для еще 39 россиян

Марис Пейн. Фото: Kyodo News Stills via Getty Images

Австралия внесла в санкционный список еще 39 россиян. Власти страны считают, что они связаны с "делом Магнитского", об этом говорится на сайте МИДа Австралии.

Как заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, санкции коснутся россиян, коррупционную деятельность которых раскрыл юрист Сергей Магнитский.

"В первом транше правительство почтит Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, адресными санкциями и запретом на въезд против 14 россиян, ответственных за серьезную коррупцию, которую он раскрыл, а также 25 исполнителей и сообщников в вопросе жестокого обращения с ним и его смерти", – говорится в заявлении Пейн.

Австралия не только запретила въезд для россиян, попавших под санкции, но заморозила счета этих лиц.

Ранее правительство Австралии ввело новые санкции против России и Беларуси, в список попали Александр Лукашенко и члены его семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962514-avstraliya-zapretila-vezd-dlya-esche-39-rossiyan/