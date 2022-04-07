МИД России заявило о "жестком ответе" на высылку дипломатов из других стран

Флаг Австрии. Иллюстративное фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Австрии сообщило в Twitter о высылке четырех российских дипломатов. На эту новость отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Федеральное министерство европейских и международных дел Австрии объявляет о решении аннулировать дипломатический статус трех сотрудников российского посольства в Вене и одного сотрудника Генконсульства России в Зальцбурге <…> от них требуется покинуть территорию Австрии до конца 12 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев.Live" заявила, что выславшие российских дипломатов страны получат "жесткий" ответ, передает РИА Новости.

"Они не повесят амбарный замок (на посольства РФ), потому что тогда они увидят амбарный замок на своих посольствах", - добавила Захарова.

Тем временем премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что они не будут высылать сотрудников российского диппредставительства. Так как это не пойдет на пользу стране, передает Radio Canada.

"Если мы вышлем российских дипломатов из Канады, что мы планировали сделать, как и другие страны и наши союзники, мы знаем, что это приведет к потере наших дипломатов в Москве", - сказал Трюдо.

Отказалась ранее высылать российских дипломатов Япония.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963937-mid-rossii-zayavilo-o-zhestkom-otvete-na-vysylku-diplomatov-iz-drugih-stran/