Боррель рассказал, когда ЕС примет новый пакет антироссийских санкций

Жозеп Боррель. Фото: Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images

Верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель выразил надежду, что пятый пакет антироссийских санкций будет утвержден в четверг, 7 апреля, передает РИА Новости.

"Сегодня, как я ожидаю, пятый пакет санкций будет одобрен окончательно сначала постпредами, а затем советом глав МИД по письменной процедуре", - сообщил он.

Утвержденные Евросоюзом меры могут вступить в силу уже в четверг или пятницу.

Также глава дипломатии ЕС подчеркнул зависимость европейских стран от российских энергоносителей. Он заявил, что с начала войны в Украине ЕС выплатил России 35 млрд евро, передает DW.

"Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи. Один млрд евро - это то, что мы платим Путину ежедневно за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 млрд евро. Сравните это с одним млрд евро, которые мы дали Украине в виде вооружений", - сказал Боррель.

Ожидается, что на этой неделе Боррель и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен посетят Киев для встречи с Зеленским.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963927-borrel-rasskazal-kogda-es-primet-novyy-paket-antirossiyskih-sanktsiy/