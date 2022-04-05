Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетят Киев на этой неделе

Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/vonderleyen

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил в Twitter, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Боррель на этой неделе посетят Киев.

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель посетят на этой неделе Киев, чтобы встретиться с президентом [Украины] Зеленским", - сообщил в Twitter Мамер.

Встреча с президентом Зеленским состоится перед донорским мероприятием в поддержку Украины в Варшаве 9 апреля.

Ранее украинский лидер в видеообращении сообщил, что договорился с канцлером Австрии Карлом Нехаммером о визите последнего в Украину в ближайшее время.

Также мы писали, что Зеленский не исключает, что его встреча с российским президентом Путиным может не состояться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963590-glava-ek-ursula-fon-der-lyayen-i-glava-diplomatii-es-zhozep-borrel-posetyat-kiev-na-etoy-nedele/