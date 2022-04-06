Carlsberg начала переговоры по продаже своего бизнеса в России

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Датская компания Carlsberg начала переговоры по продаже своего крупного бизнеса в России "Балтики". О продаже они объявили еще на прошлой неделе, передает Berlingske.

По слухам, заинтересованность в покупке "Балтики" проявил российский производитель напитков, кондитерских изделий и снеков "Черноголовка". Другим претендентом является израильская компания CBC Group, которая имеет лицензию на продажу Coca-Cola в пределах своей страны.

На данный момент в "Балтике" восемь крупных пивоварен. Там же работают примерно восемь тысяч человек.

Carlsberg пока не сообщили детали процесса продажи.

В последние несколько недель Carlsberg подвергались резкой критике за то, что не планировали уходить с российского рынка на фоне войны в Украине. В начале марта они лишь приостановили выпуск своего пива под брендом Heineken в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963787-carlsberg-nachala-peregovory-po-prodazhe-svoego-biznesa-v-rossii/