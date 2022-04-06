США, Британия и Австралия договорились вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие

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США, Великобритания и Австралия начнут новое сотрудничество в области разработки гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

США, Великобритания и Австралия в сентябре прошлого года создали военный блок AUKUS, в рамках которого и планируется разработка гиперзвукового оружия, а также средства противодействия и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, страны расширят усилия по обмену информацией и сотрудничеству в области оборонных инноваций.

"Эти меры запланированы как дополнение к нашим усилиям по углублению сотрудничества в киберсфере, области искусственного интеллекта, области квантовых технологий и дополнительных возможностей в сфере подводных аппаратов", – говорится в заявлении.

Члены AUKUS отметили, что в дальнейшем намерены привлекать к этой работе союзников и партнеров.

Напомним, Китай раскритиковал пакт, заключенный между США, Великобританией и Австралией.

Северная Корея также осудила новый пакт о безопасности между США, Великобританией и Австралией, заявив, что он может спровоцировать "гонку ядерных вооружений".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963666-ssha-britaniya-i-avstraliya-dogovorilis-vmeste-razrabatyvat-giperzvukovoe-oruzhie/