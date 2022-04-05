Конфликт в Украине может продлиться "месяцы или дольше", предположили в Белом доме

Белый дом. Фото: gettyimages.com

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе пресс-брифинга выразил мнение, что следующая фаза конфликта в Украине может продлиться "месяцы или дольше". Сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

"Когда я говорю "затянувшийся" [конфликт], я имею в виду, что это может быть не просто вопрос еще нескольких недель <…> Эта следующая фаза может быть измерена в месяцах или дольше", - сказал Салливан.

Он добавил, что главная роль Соединенных Штатов в данном конфликте - предоставляемая ими помощь.

"Мы считаем, что наша работа - поддерживать украинцев. Они будут ставить военные цели. Они поставят цели за столом переговоров. И я совершенно уверен, что они добьются успеха в достижении этих целей, и мы предоставим им все возможные инструменты, чтобы помочь им добиться этого успеха", - заявил Салливан.

Ранее постпред США при ООН сообщила, что призовет исключить Россию из Совета по правам человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963492-konflikt-v-ukraine-mozhet-prodlitsya-mesyatsy-ili-dolshe-predpolozhili-v-belom-dome/