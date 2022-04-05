Канцлер Австрии Нехаммер прибудет в Украину с визитом

Карл Нехаммер. Фото: Joe Klamar/AFP/Getty Images

Президент Украины Зеленский сообщил в видеообращении, что договорился с канцлером Австрии Карлом Нехаммером насчет официального визита последнего в столицу Киев.

"Мы уже делаем все возможное, чтобы как можно скорее идентифицировать каждого военного, что совершил преступления. Мы накажем всех. Это наша совместная работа с Европейским союзом и Международными институтами, в частности с Международным уголовным судом", - сказал он.

Зеленский сообщил, что переговорил с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Австрии Нехаммером. С последним обговорили приезд в страну.

"Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", - добавил он.

Президент Украины заявил, что предоставит доступ тысячам журналистам по всему миру в Бучу и другие места, которые были освобождены от российских войск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963513-kantsler-avstrii-nehammer-pribudet-v-ukrainu-s-vizitom/