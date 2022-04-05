США призовут исключить Россию из Совета ООН по правам человека

Белый дом. Фото: Samuel Corum/Getty Images

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции в Бухаресте призвала исключить Россию из Совета по правам человека, передает NPR.

Участие России в Совете и занимаемую ею руководящую должность в нем Томас-Гринфилд назвала "фарсом".

Вопрос об исключении будет вынесен ею в среду. А в четверг, как ожидается, Генеральная Ассамблея должна уже рассмотреть этот вопрос.

Линда Томас-Гринфилд совершила поездки по Молдове и Румынии, чтобы посетить там в центрах украинских беженцев.

Намерение Томас-Гринфилд исключить Россию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент [Байден] <...> считает, что это нелепо для России - быть членом СПЧ. <...> Постпред говорила об этом сегодня, и она <...> продолжит выступать за это (за приостановку членства РФ в СПЧ ООН)", - сказала Псаки.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал "невообразимым" намерение исключить их из Совета по правам человека. Эти попытки, по его словам, носят "беспрецедентный характер", передает ТАСС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963476-ssha-prizovut-isklyuchit-rossiyu-iz-soveta-oon-po-pravam-cheloveka/