Airbnb прекратил предоставлять услуги пользователям из России и Беларуси

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Сайт для размещения и поиска краткосрочной аренды жилья по всему миру Airbnb приостановил деятельность в России и Беларуси. Об этом гласит сообщение на официальном сайте.

При этом уже существующие бронирования жилья в России и Беларуси с 4 апреля текущего года отменены.

"Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирование жилья в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было", - говорится в сообщении.

Тем временем министерство иностранных дел Австралии сообщило на сайте, что вводит против России дополнительные санкции.

"Австралия запретит поставку, продажу или передачу определенных предметов роскоши прямо или косвенно России, для использования в ней или в ее интересах", - гласит сообщение.

Ранее правительство Австралии ввело санкции против 39 россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963471-airbnb-prekratil-predostavlyat-uslugi-polzovatelyam-iz-rossii-i-belarusi/