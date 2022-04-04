Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов

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Министерство иностранных дел Германии объявило 40 сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата. Все они должны покинуть страну в течение ближайших пяти дней.

Как пишет немецкий журнал Der Spiegel, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. Все они являются сотрудниками посольства России в Берлине.

"Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами", — написала Бербок в своем Twitter.

Между тем, как пишет РИА Новости, в МИД России уже анонсировали ответные меры на высылку своих дипломатов.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Германии на этой неделе может принять решение о высылке "значительного количества" российских дипломатов, тогда речь шла о порядка 100 сотрудниках, которые могут работать на спецслужбы России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963461-germaniya-obyavila-o-vysylke-40-rossiyskih-diplomatov/