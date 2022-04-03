"Талибан" запретил выращивать мак на всей территории Афганистана

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Лидеры движения "Талибан" (деятельность запрещена на территории Казахстана и ряда других стран) объявили о запрете выращивать мак на всей территории Афганистана. Тех, кто нарушит указание, обещали судить по законам шариата.

Как пишет ТАСС, распоряжение издал верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада.

В приказе, которое было опубликовано на сайте афганского агентства Bakhtar, отмечается, что "все афганцы проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака. Исполнение настоящего указа является обязательным для всех афганцев".

Подчеркивается, что всех, кто нарушит указ, будут судить по законам шариата, весь обнаруженный урожай будет уничтожен.

Кроме того, указ запрещает "использование, транспортировку, торговлю, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также таблеток (содержащих наркотические вещества - прим. ред.) и алкоголя".

Согласно тексту распоряжения, под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.

Напомним, что в конце марта "Талибан" заменил флаг Афганистана на флаг своего движения. Кроме того, недавно Россия аккредитовала первого дипломата от правительства талибов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963280-taliban-zapretil-vyraschivat-mak-na-vsey-territorii-afganistana/