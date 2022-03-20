"Талибан" заменил флаг Афганистана на флаг своего движения

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Представители движения "Талибан" (признано незаконным на территории Казахстана и ряда других стран) распорядились заменить государственный флаг Афганистана на свой собственный.

Как пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Kabul News, талибы обязали госорганы Афганистана заменить трехцветный флаг Афганистана на белый флаг движения.

Заместитель министра информации и культуры во временном кабмине талибов Ахмадулла Васик подтвердил эту информацию, указав, что письмо руководства талибов о замене флага "было официальным (распоряжением - прим. ред.) для государственных учреждений".

По данным телеканала, в документе прописана "необходимость замены во всех государственных организациях прежнего государственного флага Афганистана на флаг "Исламского эмирата Афганистан".

Отметим, что название "Исламский эмират Афганистан" талибы используют как официальное название Афганистана на сегодняшний день.

Новый флаг, который предписано использовать в стране, представляет собой белое полотнище с нанесенными на нем словами шахады (в исламе - свидетельство о вере в единого Бога - прим. ред.).

Напомним, ранее сообщалось, что ООН установит официальные отношения с новым правительством Афганистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961658-taliban-zamenil-flag-afganistana-na-flag-svoego-dvizheniya/