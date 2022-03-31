Россия аккредитовала первого дипломата от правительства талибов

Лавров на встрече в Китае с и.о. главы МИД Афганистана. Фото: Telegram/Мария Захарова

Россия выдала аккредитацию первому дипломату от действующего правительства Афганистана в лице "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран), передает РИА Новости.

"Хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве", - сказал Лавров во время конференции стран-соседей Афганистана.

Он добавил, что афганское правительство "в целом" справляется с "поддержанием государства на плаву".

"Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека. Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей. Отмечаем постепенно налаживание торгово-экономического взаимодействия, прежде всего, со странами региона, бизнес-структуры которых проявляют интерес к Афганистану", - сказал глава МИД России.

Официальный представитель российского МИД Захарова сообщила в Telegram, что Лавров встретился в Китае с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Муттаки.

"На полях" встречи стран-соседей Афганистана состоялась беседа Сергея Лаврова с и.о. Министра иностранных дел этой страны А. Муттаки", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962928-rossiya-akkreditovala-pervogo-diplomata-ot-pravitelstva-talibov/