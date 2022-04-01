Латвия запретила буквы "Z" и "V" на публичных мероприятиях

Флаг Латвии. Иллюстративное фото: Pexels

Пресс-служба Сейма Латвии сообщила, что правительство страны запретило символику, прославляющую военные действия России в Украине на публичных мероприятиях. Речь идет о латинских буквах "Z" и "V".

В минувший четверг Сейм во втором и завершающем чтении поддержал поправки к Закону о безопасности массовых зрелищ и массовых мероприятий.

"Осуждая военные действия России на Украине, мы должны твердо стоять на том, что символы, прославляющие российскую военную агрессию, такие как буквы "Z", "V" или другие символы, используемые для этой цели, не имеют места на публичных мероприятиях", - сказал председатель комиссии по правам человека и коммуникациям Артус Кайминьш.

Кроме того, поправки запрещают прославлять и пропагандировать события, "содержащие идеологию нацистского и коммунистического режимов".

Ранее власти некоторых федеральных земель Германии также запретили логотип "Z".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963094-latviya-zapretila-bukvy-z-i-v-na-publichnyh-meropriyatiyah/