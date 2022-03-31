Австралия ввела пошлины в 35 процентов на товары из России и Беларуси

Скотт Моррисон. Фото: Getty Images/ Steven Saphore/ Contributor

Министерство иностранных дел Австралии на официальном сайте сообщило, что вводит пошлины в 35 процентов на все виды товаров, которые импортируются из России и Беларуси.

"Правительство Австралии предпринимает дальнейшие действия по увеличению экономических издержек для России после ее незаконного вторжения в Украину при поддержке Беларуси, применяя дополнительный тариф в размере 35 процентов на весь импорт из России и Беларуси", - гласит сообщение от лица премьер-министра Скотта Моррисона.

Мера вступает в силу 25 апреля текущего года. И в дополнение затронет общие ставки пошлин, применяемые в настоящее время.

С начала марта правительство Австралии ввело санкции против 11 российских банков и учреждений. Затем наложило ограничения на семью Лукашенко и запретила въезд для 39 россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962916-avstraliya-vvela-poshliny-v-35-protsentov-na-tovary-iz-rossii-i-belarusi/