Глава Европарламента Метсола посетит Киев

Роберта Метсола. Фото: Twitter/Roberta Metsola

Президент Европейского парламента Роберта Метсола сообщила в Twitter, что прибудет в столицу Украины Киев. Она станет первым руководителем института ЕС, который посетит страну с начала войны.

"На пути в Киев", - написала Метсола.

Тем временем газета El Espanol предположила, что визит главы Европарламента может означать усиление позиции заявки Украины на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Представитель Европарламента сообщил CNN, что никаких подробностей до поездки сообщаться не будет "из соображений безопасности".

43-летняя уроженка Мальты Роберта Метсола была избрана новым спикером ЕП 18 января после смерти своего предшественника Давида-Марии Сассоли на 66-м году жизни. До этого она занимала пост вице-спикера. Метсола стала самым молодым политиком, избранным на эту должность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963078-glava-evroparlamenta-metsola-posetit-kiev/