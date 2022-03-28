Власти нескольких федеральных земель Германии запретили логотип "Z"

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Власти ряда федеральных земель Германии единогласно приняли решение запретить логотип "Z", который стал символом поддержки российских военных, передает РИА Новости со ссылкой на BILD.

Решение было принято властями Берлина, Северной Рейн-Вестфалии и Нижней Саксонии.

По словам сенатора по внутренней политике города Берлин Ирис Шпранген, данный логотип означает поддержку войны в Украине.

Запрет поддержали также в Баварии и Баден-Вюртемберге. Там решения находятся на стадии рассмотрения.

В начале марта в Алматы заметили автомобиль, на заднем стекле которого была видна белая буква "Z". В полиции обещали проверить данный факт.

Позже в Шымкенте другой водитель с наклейкой "Z" на заднем стекле был привлечен к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962435-vlasti-neskolkih-federalnyh-zemel-germanii-zapretili-logotip-z/