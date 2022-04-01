Великобритания ввела санкции против Сергея Брилева, "России сегодня" и еще 12 российских граждан и госСМИ

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Министерство иностранных дел Великобритании на официальном сайте сообщило о новом списке санкций против России. Сообщение было опубликовано от лица главы ведомства Лиз Трасс.

Среди попавших под санкции значится телеведущий Сергей Брилев, ранее проживавший в Великобритании. Теперь он не сможет получить доступ к своим британским активам или продолжать какие-либо деловые отношения в этой стране.

Также под санкции попали гендиректор "Газпром-медиа" Александр Жаров, гендиректор RT Алексей Николов, главред Sputnik Антон Анисимов, генерал-полковник Михаил Мизинцев и еще семь человек, которые связаны с Фондом стратегической культуры.

В списке последних - Владимир Максименко, Андрей Арешев, Ирина Бубнова, Антон Беспалов, Сергей Саенко, Наталья Скороходова, Светлана Замлелова.

Ранее Фонд попал под санкции Австралии за распространение дезинформации о войне.

Кроме того, Британией были введены санкции против государственных СМИ России. Это "ТВ-Новости" и "Россия сегодня".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963065-velikobritaniya-vvela-sanktsii-protiv-sergeya-brileva-rossii-segodnya-i-esche-12-rossiyskih-grazhdan-i-gossmi/