Избрана новый спикер Европарламента

Роберта Метсола. Фото: PATRICK HERTZOG/AFP via Getty Images

Новым спикером Европарламента была избрана Роберта Метсола, передает сайт ЕП.

"Госпожа Роберта Метсола получила абсолютное большинство поданных голосов и поэтому избрана спикером [Европарламента]", - гласит сообщение на официальном сайте.

Ранее она занимала пост вице-спикера Европарламента.

Решение было принято в ходе заседания 18 января.

Выборы были назначены после смерти бывшего главы Европарламента Давида-Марии Сассоли. Он скончался на 66-м году жизни в Италии 11 января. Известно, что с 26 декабря Сассоли находился в больнице.

О смерти сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо.

Давид-Мария Сассоли - бывший тележурналист. Был избран на пост вице-спикера в 2014 году. А в 2019 занял пост председателя Европарламента.

Европарламент - законодательный и представительный орган ЕС, избираемый гражданами государств, что являются членами Евросоюза. Считается одним из самых влиятельных законодательных органов в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951762-izbrana-novyy-spiker-evroparlamenta/