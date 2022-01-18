Избрана новый спикер Европарламента

Новым спикером Европарламента была избрана Роберта Метсола, передает сайт ЕП.
"Госпожа Роберта Метсола получила абсолютное большинство поданных голосов и поэтому избрана спикером [Европарламента]", - гласит сообщение на официальном сайте.
Ранее она занимала пост вице-спикера Европарламента.
Решение было принято в ходе заседания 18 января.
Выборы были назначены после смерти бывшего главы Европарламента Давида-Марии Сассоли. Он скончался на 66-м году жизни в Италии 11 января. Известно, что с 26 декабря Сассоли находился в больнице.
О смерти сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо.
Давид-Мария Сассоли - бывший тележурналист. Был избран на пост вице-спикера в 2014 году. А в 2019 занял пост председателя Европарламента.
Европарламент - законодательный и представительный орган ЕС, избираемый гражданами государств, что являются членами Евросоюза. Считается одним из самых влиятельных законодательных органов в мире.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951762-izbrana-novyy-spiker-evroparlamenta/