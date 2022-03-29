У Абрамовича и нескольких членов украинско-российских переговоров обнаружили признаки отравления

Роман Абрамович. Фото: Getty Images/ Alexander Hassenstein - UEFA / Contributor

У Романа Абрамовича и минимум еще двоих участников украинско-российских переговоров появились признаки отравления, передает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

У российского миллиардера, украинского депутата Рустема Умарова и еще минимум одного человека после встречи 3 марта начала шелушиться кожа рук и лица, появились покраснение глаз и болезненная слезоточивость.

По словам человека, знакомого с этим вопросом Wall Street Journal, Абрамович ослеп на несколько часов, а позже у него возникли проблемы с приемом пищи, пишет .

Сейчас, как сообщается, их жизни в безопасности. Что касается Абрамовича, болезненные симптомы прошли, он чувствует себя нормально и продолжает участие в переговорах двух делегаций.

Миллиардер с начала войны в Украине посетил Киев и Львов, а также лично встретился с Владимиром Зеленским.

Украинский президент, к слову, не пострадал.

По словам экспертов, трудно определить были ли болезненные симптомы, появившиеся у Абрамовича и других, вызваны химическим, биологическим средством или же электромагнитным излучением.

Напомним, в начале марта Великобритания наложила на Абрамовича и других российских олигархов санкции, заморозив у себя его активы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962494-u-abramovicha-i-neskolkih-chlenov-ukrainsko-rossiyskih-peregovorov-obnaruzhili-priznaki-otravleniya/