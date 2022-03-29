Сенаторы США предложили передать Украине изъятые активы России

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Американские сенаторы подготовили законопроект, который предлагает направить Украине изъятые российские активы, передает Axios.

Законопроект подготовили Майкл Беннет, демократ от штата Колорадо, и Роб Портман, республиканец от штата Огайо. Согласно документу, конфискованные российские активы будут направлены в фонд помощи украинским беженцам и на восстановление Украины.

"Украина переживает наиболее тяжелый кризис с беженцами со времен Второй мировой войны – им нужна наша помощь", – заявил Портман.

Он отметил, что один из способов помочь – "перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации их активов и предоставлению этих средств украинскому народу".

Беннет считает, что этот законопроект "заставит Путина и российских олигархов заплатить", добавив, что изъятые средства пойдут непосредственно украинскому народу.

Ранее конгресс США проголосовал за ограничение торговых отношений с Россией и Беларусью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962543-senatory-ssha-predlozhili-peredat-ukraine-izyatye-aktivy-rossii/