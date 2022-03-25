Австралия ввела санкции против Лукашенко и членов его семьи

Флаг Австралии. Фото: pixabay.com

Власти Австралии ввели новые санкции против России и Беларуси, в список попали Александр Лукашенко и члены его семьи, об этом говорится на сайте МИД страны.

Австралия также ввела санкции в отношении 22 россиян, в список вошли руководители таких организаций, как Russia Today, Фонд стратегической культуры, InfoRos и NewsFront.

"Правительство Беларуси во главе с президентом Лукашенко продолжает оказывать стратегическую поддержку России и ее вооруженным силам в их нападении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы также вводим санкции в отношении его сына Виктора Лукашенко, который ранее занимал руководящие должности в сфере национальной безопасности в правительстве Беларуси, и его жены Галины Лукашенко, первой леди Беларуси", – говорится в заявлении МИД Австралии.

Неделей ранее Австралия ввела новые санкции против 11 российских банков и госучреждений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962037-avstraliya-vvela-sanktsii-protiv-lukashenko-i-chlenov-ego-semi/