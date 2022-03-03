Абрамович решил продать клуб "Челси"

Роман Абрамович. Фото: Valery Sharifulin / Contributor / Getty Images

Российский миллиардер Роман Абрамович объявил о решении продать английский клуб "Челси" после владения им на протяжении 19 лет. Об этом он сообщил на официальном сайте ФК.

"Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба", - объяснил Абрамович.

По его словам, "Челси" никогда не был бизнесом или источником заработка, а "чистой страстью к игре и клубу". Поэтому решение о продаже далось очень трудно.

Абрамович отметил, что деньги с продажи пойдут в благотворительный фонд, который направлен на помощь жертвам в Украине.

Миллиардер надеется посетить "Стэмфорд Бридж" в последний раз, чтобы лично попрощаться со всеми.

"Быть частью "Челси" было привилегией всей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб "Челси" и его болельщики всегда будут в моем сердце", - заключил Абрамович.

ФК "Челси" был приобретен им в 2003 году.

Ранее стало известно, что Абрамович передал руководство "Челси" благотворительному фонду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1958979-abramovich-reshil-prodat-klub-chelsi/