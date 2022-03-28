ЕК призвала ЕС отозвать "золотые паспорта" у граждан России и Беларуси, которые попали под санкции

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Еврокомиссия порекомендовала странам-членам Евросоюза отозвать обратно "золотые паспорта" у граждан Беларуси и России, которые попали под санкции, передает РИА Новости.

"Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме "золотых паспортов", если они находятся в санкционных списках по Украине", - сообщила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

В ЕК также посоветовали отменить схему получения европейских паспортов, предоставленных за инвестиции.

Напомним, в середине февраля министр внутренних дел Великобритании заявила, что они откажутся от "золотых паспортов" для людей, которые вложили большие деньги в экономику страны, из России, Казахстана и других стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962443-ek-prizvala-es-otozvat-zolotye-pasporta-u-grazhdan-rossii-i-belarusi-kotorye-popali-pod-sanktsii/